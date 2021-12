Per le vaccinazioni pediatriche il Lazio parte prima. Ci sarà infatti un V-day il 15 dicembre che coinvolgerà lo Spallanzani e altri 8 hub: le somministrazioni per la fascia 5-11 anni inizieranno nel primo pomeriggio. I piccoli potranno essere accompagnati per tutto il percorso vaccinale da un genitore e sono previsti itinerari speciali, assistenza e intrattenimento. Oggi dalle 16 partono le prenotazioni.