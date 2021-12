Manfredi, deficit? Napoli può essere battistrada per altri

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "C'è un ragionamento con il Governo e con il presidente del Consiglio che si completerà con la Finanziaria e sono fiducioso che si trovera' la soluzione migliore. Napoli può essere battistrada per aprire un percorso anche per altre città". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto all'appuntamento 'Top 500 Campania', promosso da Pwc Italia in collaborazione con Il Mattino.

Manfredi ha sottolineato che è necessario "superare le.logiche del pre-dissesto e del dissesto, norme la cui sperimentazione degli ultimi 10 anni ci ha detto che questi meccanismi non funzionano". Il sindaco ha evidenziato che l'intervento del Governo "non significa ripianare i debiti ma anche sostenere le amministrazioni che devono dimostrare serietà e capacità". (ANSA).