In Umbria salgono ricoverati Covid negli ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Crescono i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 55 a lunedì 13 dicembre, tre in più rispetto a domenica. Otto, uno in più, i posti occupati in terapia intensiva. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 126 nuovi positivi e 75 guariti. Nessuna nuova vittima è stata invece registrata per il virus. Gli attualmente positivi sono 2.394, 51 in più rispetto a domenica.

Sono stati analizzati 589 tamponi molecolari e 3.604 test antigenici, con un tasso di positività del tre per cento (era 1,82 lunedì della scorsa settimana). (ANSA).