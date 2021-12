Donna morta in casa nel Cagliaritano, è femminicidio

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 13 DIC - È un femminicidio quello della donna trovata morta nella sua abitazione al numero 150 di via della Musica a Quartu Sant'Elena, città metropolitana di Cagliari. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri confermano la prima ipotesi: la donna, 50 anni romena, è stata uccisa in camera da letto con numerose coltellate. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 13. La sorella della vittima da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha chiamato i carabinieri. Sul posto insieme ai militari della Compagnia e della Stazione di Quartu sono intervenuti i vigili del fuoco i quali, aperta la porta, hanno trovato il cadavere. (ANSA).