Ravanusa: sindaci siciliani pronti a fornire aiuto

(ANSA) - PALERMO, 12 DIC - "Come Anci Sicilia siamo vicini ai familiari, alla comunità e al Sindaco per la terribile tragedia che ha colpito Ravanusa e l'intero Paese. Nel manifestare a nome dei Sindaci siciliani la disponibilità a fornire ogni aiuto necessario, rivolgo un appello perché nel prestare soccorsi e sostenere la comunità di Ravanusa vi sia il massimo impegno della Protezione Civile e del Governo regionale e nazionale".

Così in una nota il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando. (ANSA).