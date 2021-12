Valanga all'Abetone, risultano persone coinvolte

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 11 DIC - Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga. Sul posto risultano inviati anche due velivoli dell'elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3. Secondo quanto appreso risultano persone coinvolte, ma non è stato reso noto al momento in quali condizioni esatte si trovino. (ANSA).