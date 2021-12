Valanga all'Abetone: il sindaco, 'nessun ferito né vittime'

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 11 DIC - "Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime. La valanga c'è stata a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti il fuori pista o con sci o con snowboard". Lo si apprende dal sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti sulla valanga che si è staccata in località Lago Nero. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. "Secondo quanto mi risulta ed è stato ricostruito finora, la valanga potrebbe esser stata causata dal distacco di neve fresca avvenuto dopo il passaggio di uno snowbordista - spiega ancora il sindaco Danti - Poiché è una zona impervia e non è servita da impianti di risalita, è difficile che ci vadano persone a fare sport in quel punto, a parte chi ci va a praticare lo sci fuori pista". Oltre al Soccorso Alpino, al quale in una prima fase risultavano persone coinvolte, sul posto ci sono i vigili del fuoco per escludere la totale presenza di dispersi. Controlli sono effettuati da terra e anche dall'alto con l'elicottero. (ANSA).