Le bizze del foehn, +11 gradi in un'ora in val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - In Alto Adige il foehn, il vento caldo da nord, fa le bizze. A Laces, in val Venosta, la temperatura questa mattina nel giro di un'ora è salita di undici gradi. Alle 5 del mattino la stazione meteorologica della Provincia di Bolzano segnava -7 gradi e alle 6 già 4 gradi sopra lo zero. Il foehn, in italiano favonio, è un vento di caduta.

Superando la catena montuosa e scendendo a valle verso sud le correnti si scaldano e arrivano a valle con un notevole sbalzo di temperatura. Grazie al foehn Bolzano passerà da -6 questa mattina a una massima di 10 gradi sopra lo zero. In montagna le temperature resteranno invece rigide con -7 a 2.000 e - 12 a 3.000 metri. (ANSA).