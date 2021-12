Green pass: poche centinaia in protesta a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Ha appena preso il via davanti all'Arco della Pace di Milano, la manifestazione 'The new Human World - Per un nuovo ordine mondiale' organizzata dell'associazione no green pass 'La Genesi'.

Poche centinaia gli attivisti anti 'certificato verde' riunitisi per ascoltare medici e giuristi provenienti da diversi paesi, tra i quali, Francia, Grecia, Polonia, Spagna e Danimarca.

Il primo a prendere la parola dal palco è stato Francesco Maria Fioretti, già presidente della prima sezione della corte di Cassazione, il quale oltre a parlare di "involuzione autoritaria di tutti gli stati che sta mettendo in gioco la democrazia" ha sostenuto che "i vaccini sono fatti con feti vivi abortivi", oltre ad attaccare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la Chiesa.

Attesi sul palco, tra gli altri, Stefano Puzzer, tra i protagonisti della protesta dei portuali di Trieste, Babek Oshidori, criminologo e magistrato dell'Alta Corte austriaca e il medico svedese Mikael Nordfors. (ANSA).