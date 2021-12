Covid: altri 4 decessi e quasi 500 casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - L'Alto Adige registra altri 4 decessi di pazienti Covid e quasi 500 nuovi casi in Alto Adige.

Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.268. Sono risultati positivi 208 tamponi Pcr su 1.983 e 289 su 10.853 test antigenici. Si conferma il trend di un calo dei letti nei normali reparti ospedalieri e un aumento in terapia intensiva. Nei normali reparti sono occupati 82 letti (-6), mentre in terapia intensiva 21 (+1). Nelle cliniche private si trovano 71 pazienti (-1). Sono stati dichiarati guariti 417 altoatesini, mentre 10.642 sono in quarantena. Tra il primo e l'8 dicembre sono risultati positivi 220 alunni e 37 insegnanti.

Le classi in quarantena sono 69. (ANSA).