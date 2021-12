Scuola: studenti, 'classi al gelo, impossibile studiare'

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Oggi in numerose città d'Italia, tra cui Genova, Milano e Napoli gli studenti non hanno potuto svolgere le lezioni normalmente a causa della temperatura troppo bassa, che in alcune scuole è scesa sotto i dieci gradi. Nella maggior parte dei casi gli studenti hanno lasciato le scuole, poiché, secondo il DPR del 18 dicembre 1975, la temperatura minima per gli ambienti scolastici è d "Denunciamo da troppo il sottofinanziamento della scuola - dichiara Luca Redolfi, coordinatore del sindacato studentesco Unione Degli Studenti, che ha organizzato gli sciopero - La temperatura delle nostre aule non può diventare un ostacolo alle nostre lezioni. Abbiamo bisogno di spazi accoglienti e inclusivi dove poterci esprimere!⠀Abbiamo ragione se riteniamo che le nostre aule gelide non siano luoghi consoni all'istruzione - continua Simone Botti, del Liceo Parini di Milano, che oggi ha scioperato - Abbiamo ragione se decidiamo di scioperare e uscire dalle aule a causa del troppo freddo. Continueremo a mobilitarci ogni volta che il nostro diritto all'istruzione non sarà garantito - conclude Redolfi - scioperando e richiedendo tavoli di confronto con Regioni e Province per risolvere i problemi nelle nostre scuole, rispetto all'edilizia ma non solo". (ANSA).