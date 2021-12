Bimbi in affido maltrattati: coppia interrogata in Procura

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Si è svolto oggi in tribunale, a Torino, l'interrogatorio di garanzia per le due donne indagate dalla procura del capoluogo piemontese per il caso dei bimbi che sarebbero stati maltrattati dopo l'affido. Entrambe, la scorsa settimana, sono state raggiunte da un divieto di avvicinamento.

La prima si è avvalsa della facoltà di non rispondere, la seconda ha reso delle dichiarazioni.

La vicenda è quella dei due fratellini che nel 2013 furono dati in affido (senza nessuna opposizione da parte della mamma, che versava in gravissime difficoltà economiche) alla coppia omogenitoriale e che in seguito avrebbero subito maltrattamenti e condizionamenti di carattere psicologico.

Nel procedimento figura come indagata - per un'ipotesi di falso ideologico - anche la psicoterapeuta Nadia Bolognini, che è in attesa di processo a Reggio Emilia per il caso Bibbiano.

