Zaki: ong, procedure di rilascio a Mansura

"Una fonte della polizia" afferma che Patrick Zaki "è stato portato alla stazione di polizia di Mansora 2 per completare le procedure di rilascio": lo scrive un tweet dell'Eipr, l'ong egiziana per la quale Patrick lavorava come ricercatore. Il testo non fornisce indicazioni su quando potrebbe avvenire il rilascio.

"Non sappiamo quando lo rilasceranno. Probabilmente oggi, ma non lo sappiamo": lo ha detto all'ANSA Marise George, la sorella di Patrick George Zaky, rispondendo alla domanda se il fratello verrà rilasciato oggi, come possibile dopo la decisione di un giudice di Mansura di scarcerare lo studente egiziano dell'Università di Bologna.