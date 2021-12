Valanga a La Thuile, sciatori estratti vivi dalla neve

Sono stati estratti vivi dalla neve i due sciatori travolti da una valanga poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo. Lo ha confermato Killy Martinet, presidente delle funivie del Piccolo San Bernardo. Ancora non si conoscono le condizioni dei due sciatori, che si trovavano in una parte del comprensorio di La Thuile che attualmente è chiusa. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto sono intervenuti anche la guardia di finanza e i pisteurs della società che gestisce gli impianti di risalita.

Un altro incidente in montagna. E' stato ritrovato il corpo dell'escursionista di 57 anni, originario di Ceccano (Frosinone), Antonello Spanu, disperso da sabato sul Monte Gorzano, nel territorio del comune di Amatrice (Rieti). Il ritrovamento, in un punto impervio, è stato compiuto da parte di una squadra mista di ricerca composta da membri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del IX Reggimento Alpini dell'Aquila.



A breve, ha fatto sapere il Soccorso alpino del Lazio, si procederà "al recupero della salma e al successivo trasporto a valle". Non si avevano più notizie di Spanu da sabato scorso, quando lui stesso, nel corso di un'escursione sul monte Gorzano, aveva lanciato l'allarme dicendo di aver perso l'orientamento a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Da allora il suo cellulare aveva però smesso di funzionare. Le ricerche andavano avanti da tre giorni e questa mattina nella zona era intervenuto, oltre alle squadre di terra, anche un elicottero dei Vigili del fuoco.