Tentata estorsione ai Loro Piana, in Pc 'classifica ricchi'

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le indagini che hanno portato all'arresto del funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli per tentata estorsione ai danni della famiglia Loro Piana, molto nota nel mondo dell'abbigliamento, hanno scoperto che l'indagato, autore della richiesta di 300 mila euro (in 800 sterline d'oro), aveva effettuato alcune interrogazioni nella banca dati "Serpico" dell'Agenzia delle Entrate, senza alcun incarico formale.

Aveva raccolto informazioni non solo sul conto dell'azienda Loro Piana S.p.A. e Loro Piana Sergio, ma aveva stilato ed archiviato nel PC della sua postazione di lavoro alcuni files relativi ad una "classifica" degli imprenditori più facoltosi della provincia di Vercelli, tra cui proprio la moglie ed i familiari dell'imprenditore defunto. (ANSA).