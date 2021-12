Ondata di freddo sull'Italia, nevicate sulle Dolomiti

Nuove nevicate hanno interessato la montagna veneta, soprattutto l'area Dolomitica, nelle ultime 24 ore. Nelle stazioni in quota, come Ra Vales, sulle Tofane, sopra Cortina,, il manto accumulato sfiora i 90 centimetri. Le ultime precipitazioni, secondo il bollettino del centro Arpav di Arabba, hanno interessato in particolare le Dolomiti settentrionali, con accumuli di neve fresca dai 15 ai 25 centimetri. Nuova spolverata bianca (6 cm) anche a Cortina d'Ampezzo.

Cima del Vesuvio imbiancata e temperature in calo. Sono i due aspetti principali legati al meteo con i quali i cittadini dei comuni posti alle pendici del vulcano si sono trovati a fare i conti questa mattina. In particolare, i comuni dell'area vesuviana si sono risvegliati con una leggera pioggia che, una volta dipanate le nuvole, ha lasciato spazio al gran cono del Vesuvio innevato nella parte più alta.



Dopo le precipitazioni di ieri, nevica ancora nel Nuorese, dove questa mattina si segnalano i primi disagi. Nella strada statale 389 Nuoro-Lanusei il traffico è bloccato all'altezza di Mamoiada a causa delle abbondanti precipitazioni e del ghiaccio. Proprio poco prima del bivio di Mamoiada, un mezzo pesante si è messo di traverso sulla carreggiata.

Sul posto sono in azione i mezzi spargisale dell'Anas, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Lanusei e Nuoro. Neve anche nella statale 131 all'altezza di Campeda, a Buddusò e Pattada, nel Sassarese, e nell'altipiano di Bitti, dove per ora la strade sono transitabili naturalmente solo con le catene o pneumatici invernali.