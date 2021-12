Maltempo: scuole chiuse per neve a Desulo, nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 06 DIC - Scuole chiuse a Desulo, nel Nuorese, per le abbondanti nevicate, ma non si segnalano grossi disagi in paese, che nei giorni scorsi a causa del maltempo era rimasto 36 ore senza corrente elettrica. "Abbiamo deciso di chiudere le scuole - spiega all'ANSA il sindaco Giovanni Melis - perché in qualche plesso c'è stato un problema al riscaldamento e per il fatto che alcuni insegnanti non sono riusciti ad arrivare da Nuoro per via della situazione critica sulle strade, sia sulla statale 389 che sulla Fonni-Desulo. Stanno comunque entrando in azione i mezzi spargisale e la situazione dovrebbe migliorare".

Si lavora anche a Fonni, dove l'amministrazione comunale ha chiesto l'intervento di un mezzo di Forestas per liberare le strade principali dalla neve, in particolare lungo la viabilità di collegamento con le statali e nella zona industriale dove arrivano i mezzi pesanti. Secondo i meteorologi dell'Aereonautica militare di Decimomannu il tempo dovrebbe migliorare dopo mezzogiorno, quando termineranno le nevicate.

Nel pomeriggio il maltempo si sposterà sulla costa occidentale, da Alghero a Sant'Antioco, dove sono previste piogge abbondanti.

(ANSA).