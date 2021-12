Con un doodle interattivo in cui viene chiesto di tagliare una pizza, Google celebra oggi il prodotto gastronomico più rappresentativo del 'made in Italy'. Era il 7 dicembre 2017 quando il 12° comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, riunitosi sull'isola di Jeju in Corea del Sud, valutò positivamente, e con voto unanime, la candidatura italiana per l'iscrizione de "L'Arte del Pizzaiuolo Napoletano" nella prestigiosa lista.