Green pass: a Bologna controlli alle pensiline degli autobus

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Si sono concentrati soprattutto alle pensiline degli autobus, per ragioni di praticità e velocità, i controlli ai passeggeri nel primo giorno di applicazione del super Green pass a Bologna.

Il personale di Tper, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, è stato affiancato, come disposto dalla prefettura, da personale di polizia, carabinieri, guardia di finanza per la verifica del Green pass di chi stava aspettando l'autobus.

"E' stata una mattinata tranquilla - dice Gabriele Monaco, responsabile della gestione del trasporto di Tper - le persone sono abbastanza informate dei nuovi provvedimenti". (ANSA).