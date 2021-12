Duplice violenza sessuale nel Varesotto, due fermati

(ANSA) - VARESE, 05 DIC - Due uomini sono stati arrestati in esecuzione di fermo per indiziato delitto per violenza sessuale, emesso dalla Procura di Varese. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano, accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due ventiduenni, l'una su un un treno della linea Milano-Varese, l'altra in stazione a Vedano Olona (Varese). La ragazza che si trovava sul treno, a quanto si è saputo, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza.

Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. (ANSA).