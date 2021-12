Covid:Regione Fvg, fascia più colpita è quella sotto 20 anni

(ANSA) - TRIESTE, 05 DIC - Il vicegovernatore della Regione Fvg, titolare della delega alla salute, Riccardo Riccardi, in merito al report dei contagi odierni ha evidenziato che "anche oggi, come da settimane, la fascia di popolazione maggiormente colpita dall'infezione è quella sotto i vent'anni".

Secondo Riccardi, dunque, "per contrastare la diffusione del virus assume particolare importanza in questa fase l'adesione alla vaccinazione anche di giovanissimi. Nello specifico dei casi odierni - ha precisato l'assessore - 132 riguardano persone tra 0 e 19 anni (22,18%), 65 tra 20 e 29 anni (10,92%), 73 tra 30 e 39 anni (12,27%), 100 tra 40 e 49 anni (16,81%), 97 tra 50 e 59 (16,3%), 55 tra 60 e 69 anni (9,24%), 47 tra 70 e 79 anni (7,9%), 20 tra 80 e 89 anni (3,36%) e 6 persone con più di 90 anni (1,01%)", ha concluso. (ANSA).