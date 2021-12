Accoltellato a Ravenna, proseguono ricerche del sospettato

(ANSA) - RAVENNA, 05 DIC - Proseguono le ricerche dell'uomo sospettato di avere accoltellato alla gola verso le 17 di ieri davanti a un bar della centralissima piazza Baracca a Ravenna un muratore albanese di 38 anni. Si tratta di un meccanico originario di Foggia ma che vive nella città romagnola: l'uomo è fuggito prima a piedi e poi in auto, facendo per ora perdere le proprie tracce.

I carabinieri - coordinati dalla Pm Angela Scorza - sanno dove abita e lavora e da ore gli danno la caccia.

Per quanto riguarda il ferito, è stato sottoposto a un delicato intervento di sutura alla giugulare all'ospedale di Ravenna: le sue condizioni restano gravissime.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, i due stavano parlando di politica quando gli animi si sono accesi; il 38enne avrebbe colpito l'altro con uno schiaffo, questi avrebbe allora reagito tirando fuori un coltello, al momento non ritrovato. Sull'accaduto, è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma bianca.

