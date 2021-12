Green pass: a Milano poche decine in piazza Duomo, tensione

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Circa quindici persone sono state identificate nel pomeriggio e verso sera dalla polizia che ha presidiato piazza Duomo dove, nel ventesimo sabato consecutivo di protesta dei no Green pass a Milano, si sono radunate alcune decine di persone, un numero molto inferiore a quello delle precedenti occasioni. Ci sono stati alcuni momenti di tensione tra le forze dell'ordine e i manifestanti, quando alcuni di questi si sono messi a gridare e a insultare la polizia al grido di 'fascisti' e 'delinquenti'. Non ci sono state conseguenze per lo shopping che si è potuto svolgere tranquillamente.

Poche decine sono stati anche i manifestanti no Green pass che hanno protestato nel pomeriggio contro l'obbligo del certificato verde nella piazza dell'Arco della Pace, iniziativa preavvisata alla questura. (ANSA).