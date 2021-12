Sequenziata variante Omicron in Veneto, è 40enne e sta bene

(ANSA) - VERONA, 03 DIC - E' stato individuato anche in Veneto un primo caso di variante Omicron del Covid. E' stata sequenziata nel materiale genetico di un 40enne vicentino, che al momento non ha particolari problemi. Lo ha reso noto stasera il governatore Luca Zaia, a Verona. L'uomo, che è vaccinato, era rientrato da poco da un viaggio in Sudafrica. Anche la moglie e uno dei figli del 40enne sono risultati positivi al Covid, ma per loro la sequenziazione è ancora in corso. La variante è stata scoperta dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (ANSA).