Papa Francesco verso Cipro, attesa per la visita a Lesbo

Papa Francesco è in volo alla volta di Cipro. L'aereo, un Airbus A320 di Ita Airways con la livrea celebrativa "Born in 2021", è decollato poco dopo le 11 dall'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Roma. L'atterraggio nello scalo di Larnaca è previsto per le 15:00 ora locale. Il rientro in Italia del Pontefice è previsto per lunedì 6 dicembre alle 12:35, all'aeroporto di Roma-Ciampino.

Questa mattina, prima di lasciare Casa Santa Marta in partenza per il suo viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, papa Francesco ha salutato circa 12 rifugiati accompagnati dall'Elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Konrad Krajewski. I migranti, ora residenti in Italia, provengono dalla Siria, dal Congo, dalla Somalia e dall'Afghanistan. Sono transitati per il campo di Lesbo negli scorsi anni e sono stati accolti al loro arrivo dalla Comunità di Sant'Egidio. Tra di loro, alcuni erano venuti con il Papa sull'aereo papale nel 2016.

IL VIAGGIO A CIPRO E IN GRECIA - "Avrò l'opportunità di avvicinare un'umanità ferita nella carne di tanti migranti in cerca di speranza - dichiara il Pontefice -: mi recherò a Lesvos". Inizia oggi il viaggio di cinque giorni (dal 2 al 6 dicembre), 35/o del Pontificato, che porta a 55 i Paesi visitati da Bergoglio. E sarà ancora un viaggio ai confini dell'Europa - anzi, "alle sorgenti antiche dell'Europa", come il Papa dice nel videomessaggio ai due popoli verso cui è diretto - oltre che in pieno Mediterraneo: mare diventato oggi "un grande cimitero", ma che nei propositi del Pontefice, deve tornare a unire, anziché a dividere.

Proprio le tragedie dei migranti, mentre da un capo all'altro dell'Europa se ne susseguono tra la Manica, il confine con la Bielorussia, e lo stesso "mare nostrum", saranno uno dei capitoli cruciali. Il Papa, oltre a incontrare i migranti in una preghiera ecumenica a Cipro venerdì tornerà domenica nel "limbo" dei profughi in eterna attesa a Lesbo, da lui già visitata nell'aprile 2016, dove forse non ci saranno più i contorni invivibili del campo di Moria, distrutto da un incendio nel settembre dell'anno scorso, ma le condizioni nel Centro di Identificazione di Mavrovouni non sono certo facili. E soprattutto, prende sempre più corpo la possibilità - data peraltro come ufficiale dal governo cipriota - che il Papa da Cipro faccia trasferire in Italia un gruppo di rifugiati, replicando quanto fece proprio a Lesbo cinque anni or sono.