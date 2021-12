I legali della famiglia paterna: 'Eitan ha bisogno di serenità e tranquillità'

"Eitan ora ha bisogno di serenità e tranquillità, insieme alla sua famiglia, per affrontare un percorso di recupero delicato. Per tale ragione desideriamo che possa cessare il clamore mediatico, e chiediamo di evitare ogni forma di intrusione nella vita del minore e della famiglia che lo accoglie". Lo ribadiscono i legali della famiglia paterna, gli avvocati Grazia Cesaro e Cristina Pagni, in una nota diramata in vista del rientro, previsto per domani sera, del piccolo in Italia con un volo da Tel Aviv.