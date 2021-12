Covid: primario Pesaro, "no-vax avrete cure ma mi fate schifo"

(ANSA) - PESARO, 02 DIC - "Avrete le mie cure al meglio che posso, come sempre. Ma sappiate che mi fate schifo". Sfogo choc contro i no-vax in un post su Facebook del primario del Pronto soccorso di Pesaro Umberto Gnudi, che segue quello del medico di famiglia di Recanati, dott. Amedeo Giorgetti, che nel novembre scorso aveva consigliato in un cartello affisso in studio ai 'no-vax' di cambiare ambulatorio, 'saturo' di accuse "stupide e offensive".

"Sui social cerco di essere il più possibile politicamente corretto. - scrive il Gnudi su Fb, ripreso da alcuni media - Ma adesso non posso più farlo. All'ennesimo caso di no vax positivo (anziano con figli no vax, strafottente cinquantenne 'tanto a me non capita', trentenne palestrato 'con questo fisico non ho paura di niente') che vuol dire più lavoro e più rischio per noi sanitari stremati ma soprattutto meno risorse e posti letto per tutti gli altri malati, vittime innocenti di cieca stupidità, ho perso la pazienza!".

"Non voglio più avere a che fare con voi - scrive Gnudi - Siete tra i miei 'amici' di Facebook? Vi prego, se vi è rimasta una briciola di dignità, cancellatevi. Altrimenti, appena me ne accorgo, lo farò io". "Venite in Ps malati? Vi curerò, è il mio lavoro, ma senza parlarvi. - aggiunge - Sappiate che vi disprezzo. Non è questione di libertà di pensiero, ma di rispetto per la comunità. Non ne avete, non ne meritate.

Avrete le mie cure al meglio che posso, - conclude - come sempre. Ma sappiate che mi fate schifo". (ANSA).