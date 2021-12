Covid, obbligo mascherina a Courmayeur fino al 9 gennaio

(ANSA) - AOSTA, 02 DIC - Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 a Courmayeur è disposto l'obbligo di indossare le mascherine per tutti coloro che a piedi transitano nel centro storico o in zone adiacenti. Lo ha deciso il sindaco Roberto Rota che ha firmato un'ordinanza in tal senso. L'obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Le violazioni saranno punibili con sanzioni amministrative pecuniarie. (ANSA).