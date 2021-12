Covid: Gimbe, 'in Puglia +3.9% nuovi casi, aumento contenuto'

(ANSA) - BARI, 02 DIC - Prosegue l'incremento dei nuovi casi di Covid-19 in Puglia, ma l'avanzamento della pandemia resta contenuto rispetto al resto d'Italia. Secondo i dati forniti dalla fondazione Gimbe attraverso il suo monitoraggio settimanale, dal 24 al 30 novembre i contagi sono aumentati del 3,9% rispetto a sette giorni prima, la media nazionale invece è pari al 25,1%. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono saliti a 104, ma nel resto del Paese sono 326. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 5%, e in terapia intensiva, 4%, occupati da pazienti Covid-19. (ANSA).