Bullismo: sindaco Lecce ambasciatore del progetto 'MaBasta'

(ANSA) - LECCE, 02 DIC - Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha incontrato questa mattina a Palazzo Carafa il giovane studente Mirko Cazzato, risultato tra i 10 studenti più impattanti al mondo, qualificandosi nella Top 10 della prima edizione del 'Global Student Prize' per il progetto contro il bullismo 'MaBasta'.

Il sindaco ha voluto congratularsi per il lavoro e l'impegno profuso da Mirko che a sua volta gli ha donato la t-shirt di 'MaBasta', nominandolo "Ambassador" del movimento studentesco anti bullismo. Mirko si è diplomato l'anno scorso nell'istituto Galilei-Costa di Lecce dove dal primo anno, con i compagni di classe, ha fondato la prima associazione in assoluto che lotta contro il bullismo dal basso, con attività degli stessi studenti. (ANSA).