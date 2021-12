Presidi, 70% di classi in Dad alle elementari, vaccinate i bimbi

Sul totale delle classi in dad il 60-70% è alle elementari. Il dato arriva da Mario Rusconi che guida l'Anp, l'Associazione nazionale presidi di Roma. "L'invito che facciamo - dice Rusconi all'ANSA - è di vaccinare i ragazzi dai 12 anni e, dopo l'atteso ok dell'Aifa per le dosi ai più piccoli, anche i bambini dai 5 agli 11 anni: con la vaccinazione di un buon numero di studenti alle superiori le classi in dad in questa fascia di età sono poche".

Ascolta "Caos scuola. Interviene Chigi, niente dad con un contagiato" su Spreaker.