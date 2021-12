Il monito della Cei: basta alle manifestazioni di odio contro gli ebrei

"Purtroppo in questo tempo assistiamo a deprecabili manifestazioni di cancellazione della memoria e di odio contro gli ebrei". Lo affermano i vescovi della Cei nel Messaggio per la 33/a Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che ricorrerà il prossimo 17 gennaio, "un'importante occasione per i cristiani - la definiscono - per curare il rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica".

"La Giornata è una significativa opportunità per sottolineare il vincolo particolare che lega Chiesa e Israele (NA 4) e per guardare alle comunità ebraiche attuali con la certezza che 'Dio continua ad operare nel popolo dell'Antica Alleanza e fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola divina' (EG 249)", scrive nel Messaggio la Commissione episcopale per l'ecumenismo e il dialogo.