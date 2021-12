Covid: 101 classi in quarantena, positivi 151 alunni

(ANSA) - IMPERIA, 01 DIC - Sono 101 le classi della provincia di Imperia in quarantena, nella settimana dal 24 al 30 novembre, per complessivi 151 alunni e 34 unità dl personale scolastico positivi. A ciò si aggiungono 98 classi sottoposte a testing, per le quali potrebbe scattare la quarantena nelle prossime ore.

Tra gli istituti scolastici solo 13 classi delle secondarie di secondo grado sono in quarantena con 52 alunni positivi e 13 unità di personale scolastico. Il resto delle classi sono nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie. Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l'indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi. (ANSA).