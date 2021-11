Caso Luca Morisi, Procura chiederà archiviazione

(ANSA) - VERONA, 30 NOV - Si avvia all'archiviazione l'inchiesta su Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, che ad agosto era stato indagato per droga dopo che i Carabinieri, su segnalazione di due giovani romeni con i quali aveva trascorso la notte, avevano scoperto nella sua casa di Belfiore una piccola quantità di cocaina. La Procura di Verona chiederà a breve l'archiviazione per "la particolare tenuità del fatto". La richiesta sarebbe già pronta. Gli inquirenti avrebbe accertato che il flacone di 'droga dello stupro' sarebbe stato portato da uno dei due ragazzi, e non procurato da Morisi. (ANSA).