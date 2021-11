Ruby ter: Guerra e Sorcinelli rinunciano a interrogatori

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Anche Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, le due ex ospiti delle serate di Arcore e che in più occasioni nelle ultime settimane avevano attaccato Silvio Berlusconi dicendo di essere pronte a parlare e a dire la verità, hanno deciso di rinunciare agli interrogatori in aula, che erano previsti per mercoledì, nel processo milanese sul caso Ruby ter. Le istanze di rinuncia, depositate al collegio della settima penale, seguono quella di Marysthell Polanco e vengono dopo l'ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato "inutilizzabili" i verbali di 18 'ex olgettine', comprese loro tre, delle deposizioni nel Ruby e nel Ruby bis. (ANSA).