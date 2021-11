Migranti: Papa, moneta scambio, vittime rivalità politiche

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 29 NOV - "I migranti vengano utilizzati sempre più come moneta di scambio, come pedoni di una scacchiera, vittime di rivalità politiche". Lo sottolinea il Papa in un videomessaggio per i 70 anni dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. "Come si possono sfruttare la sofferenza e la disperazione per avanzare o difendere agende politiche? Come possono prevalere le considerazioni politiche quando a essere in gioco è la dignità della persona umana? La mancanza basilare di rispetto umano alle frontiere nazionali ci sminuisce tutti nella nostra umanità", aggiunge il Papa. (ANSA).