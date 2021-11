Maltempo: sindaco Sardegna, mancano spargisale e spazzaneve

(ANSA) - CAGLIARI, 29 NOV - "Ho appena sollecitato l'intervento dello spargisale nelle strade provinciali del sud Sardegna. Credo interverranno il prima possibile. Per quanto riguarda l'Anas: non pervenuta". Lo scrive su Fb il sindaco di Escolca (Sud Sardegna) e consigliere regionale di LeU, Eugenio Lai, che questa mattina ha percorso la statale 198 nel Sud Sardegna, interamente coperta dalla neve.

"È possibile che a fronte della prevedibilità meteorologica annunciata da giorni ieri non si è visto un mezzo spargisale e nessuna prevenzione è stata attivata? - si chiede - Per non parlare degli spazzaneve". (ANSA).