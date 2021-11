Incidenti stradali:pedone travolto e ucciso da auto a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Un uomo di 53 anni è stato travolto e ucciso da un'auto che l'ha trascinato per diversi metri stamani in piazza Papa Giovanni XXIII a Milano.

Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti un'automedica, un' ambulanza, e i vigili del fuoco, mentre gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

L'automobilista sì è fermato dopo l'urto. (ANSA).