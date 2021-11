Omicron, Lamorgese: 'Ancora più importanti le terze dosi e la massima prudenza da parte dei cittadini'

"Bisognerà vedere se la variante Omicron è più contagiosa. Al momento sembra che i vaccini mantengono la loro forza. Adesso è dunque più importante che mai fare la terza dose quanto prima e la massima prudenza da parte dei cittadini: mascherina e distanziamento". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervistata al programma 'Il Caffè della domenica' su Radio 24.

Dopo il decreto legge che ha introdotto il green pass rafforzato "noi faremo tutti i controlli necessari. Domai incontrerò i prefetti con il capo della polizia, i comandanti generali di Carabinieri e Guardia di finanza per predisporre i piani che i prefetti possono attuare sui territori". E', ha sottolineato, "il momento della responsabilità. Per passare in modo sereno il periodo natalizio dobbiamo fare la nostra parte".