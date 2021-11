Ladri in casa dell'interista Vidal, bottino ingente

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - C'è anche tra il centrocampista dell'Inter e della nazionale cilena, Arturo Vidal, tra i derubati dai ladri che hanno preso di mira le abitazioni del Comasco.

La sera del derby Milan-Inter, era il 7 novembre, gli sconosciuti sono riusciti ad entrare nella villa di Vidal al Villaggio del Sole sulla collina residenziale di San Fermo, non distante dalla città, mentre Il calciatore era fuori casa, trovandosi a San Siro. I ladri pare abbiano agito proprio nella fascia tra le 20 e 45 e le 21 e 15, mentre si disputava la stracittadina di Milano.

Nel cortile Vidal ha una Ferrari 448 Spider , una Brabus Amg G700 nera, un fuoristrada della Mercedes che costa sui 400mila euro, una Volvo XC90, la sua nuova Panda 4x4 color verde chiaro, e una vecchia Panda.

Secondo il quotidiano, I ladri hanno tentato di portare via anche la Ferrari, ma non ci sono riusciti, quindi hanno optato per il fuoristrada Mercedes che sono riusciti a rubare. Hanno anche spaccato i vetri, messo a soqquadro l'abitazione e hanno portato via anche ori e gioielli.

Il bottino sarebbe particolarmente ingente. I carabinieri di Rebbio che sono intervenuti ricevendo la denuncia da parte del calciatore stanno lavorando sull'ondata di furti che da qualche settimana sta colpendo quella zona residenziale. (ANSA).