Università Genova, in presenza al 100% da secondo semestre

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - L'università di Genova si prepara al ritorno in totale presenza che sarà al 100% dal secondo semestre. La conferma arriva, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico, dal rettore Federico Delfino. "La situazione pandemica vede in questo momento un aumento dei contagi ma anche numeri contenuti a livello di ricoveri - spiega il rettore - quindi è sotto controllo e il Governo sta prendendo le misure adeguate. Noi abbiamo deliberato di tornare al 100% in presenza, quindi confermo questo orientamento sicuramente per il secondo semestre, auspicando anche una regressione dei contagi legata alle nuove misure". Una ripresa totale che manterrà, comunque, le misure di sicurezza e i controlli attuati fino a oggi. "I protocolli già oggi contemplano tutte le casistiche - prosegue Delfino -, c'è un processo di verifica del personale e degli studenti a campione, come previsto dalla normativa di legge, quindi continueremo in questo modo. Devo dire che c'è anche molto senso di responsabilità da parte della comunità accademica e degli studenti". (ANSA).