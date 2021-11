Camorra: procuratore Melillo, rappresentazione banalizzata

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - ''Spesso dei fenomeni criminali di grande rilievo e complessità è fornita una rappresentazione banalizzante e fuorviante. Una banalizzazione che riduce la questione criminale a una questione di ordine e sicurezza pubblica relegandola negli angusti confini della repressione, deresponsabilizzando il complesso delle politiche pubbliche che invece sono chiamate a fare da argine''. E' la denuncia del procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, intervenuto al convegno 'La città e la camorra - Napoli e la questione criminalità' all'Università Federico II.

Secondo Melillo utilizzare la dicitura 'infiltrazione mafiosa' è ''fuorviante perché non siamo in presenza di un'emergenza ma di connotazioni strutturali economiche e sociali di questa città, della regione e di larga parte del territorio nazionale. La camorra - ha aggiunto - agisce come formidabile settore di alimentazione finanziaria e di mediazione dell'ordinario sistema d'impresa''. (ANSA).