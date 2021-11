Trasporti: tre bus della CTP a fuoco in deposito a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Tre bus sono andati a fuoco stamattina, intorno alle 7, nel deposito della Compagnia Trasporti Pubblici (CTP) di Pozzuoli in provincia di Napoli. Lo rende noto l'Usb. "Dalle prime informazioni, - spiega il sindacato in una nota - pare che uno dei tre sia rientrato per un guasto e che, pochi minuto dopo, per fortuna quando l'autista aveva già lasciato il mezzo nel piazzale, questo si sia incendiato, coinvolgendo altri due autobus in sosta nelle immediate vicinanze".

"È il caso di dire, tristemente, che piove sul bagnato per CTP - afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato. La scarsa manutenzione, sommata alle difficoltà che riscontra la Ditta di pulizie nell'effettuare le sanificazioni tutti i giorni, continua a provocare danni sempre più gravi per l'azienda. Pare che l'autista, a cui vanno fatti i complimenti, abbia segnalato tempestivamente puzza di gas di scarico all'interno del mezzo poi incendiatosi, e che abbia fermato l'autobus rientrando subito nel deposito di appartenenza", continua Sansone.

Per domare l'incendio ci sono volute diverse autobotti dei Vigili del Fuoco: "Ci domandiamo come mai non siano state utilizzate anche le pompe antincendio predisposte nel deposito: così non si può più andare avanti", conclude il sindacalista.

(ANSA).