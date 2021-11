Covid: Bertolaso, non escludo Italia tutta gialla a Natale

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Alcune regioni diventeranno gialle perché stanno superando i limiti che sono stati individuati non solo dal Governo, ma in collaborazione con le regioni. Quindi non si può escludere che magari prima di Natale tutta Italia sia diventata gialla". Lo ha detto Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, ospite del programma '105 Kaos' in onda su Radio 105.

"Ma rispetto alla situazione dell'anno scorso - ha aggiunto Bertolaso - ci sarà da essere soddisfatti perché significa che avremo contenuto le situazioni peggiori, contenuto il numero di ricoveri in ospedale, in rianimazione e ridotto di molto il numero dei decessi". "Secondo me il Natale, chi è vaccinato, lo passerà più tranquillamente degli altri". (ANSA).