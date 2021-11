Green pass, arrivano le nuove misure. Super Green pass varrà già dalla zona bianca

In arrivo la stretta per contenere la quarta ondata del Covid. Le misure dovrebbero arrivare nel Consiglio dei ministri convocato per le 15.30. E' in corso intanto la cabina di regia del governo sulle nuove regole. Alla riunione, presieduta da Mario Draghi, prendono parte i capi delegazione di maggioranza: Giancarlo Giorgetti (Lega), Stefano Patuanelli (M5s), Dario Franceschini (Pd), Maria Stella Gelmini (Fi), Roberto Speranza (Leu), Elena Bonetti (Iv). Sono presenti anche il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro.

Il "super" Green pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca. E' l'orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto riferiscono diverse fonti. Non scatteranno più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi i non vaccinati o guariti dal Covid saranno limitati nell'accesso al bar, ristorante o in palestra e avranno limitazioni anche negli spostamenti. E' quanto emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. L'obiettivo - spiegano fonti governative - è tenere aperte il più possibile le attività.

LE MISURE ALLO STUDIO

Intanto le Regioni sono in pressing per chiedere misure più stringenti a partire dalle mascherine all'aperto.

"L'ipotesi delle mascherine all'aperto - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - è stata messa dalle Regioni sul tavolo nel confronto con il Governo. È una misura che andrebbe adottata subito in tutta Italia a prescindere dai colori".

"Mascherine anche all'aperto e soprattutto nei luoghi affollati", aggiunge D'Amato. La misura è stata richiesta in vista delle festività quando assembramenti nelle città sono frequenti anche per lo shopping.