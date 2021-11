Rudy Guede torna libero per fine pena

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - Rudy Guede torna anche formalmente libero per fine pena. Il magistrato di sorveglianza di Viterbo gli ha infatti concesso la liberazione anticipata. E' quanto appreso dall'ANSA.

Guede è l'unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007. E' stato processato con il rito abbreviato e condannato a 16 anni di reclusione, gran parte dei quali scontati nel carcere di Viterbo. Attualmente è affidato ai servizi sociali.

"Rudy è stato scarcerato per fine pena" ha detto il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Ballarini rispondendo all'ANSA.

"Il magistrato di Sorveglianza di Viterbo - ha aggiunto - gli ha concesso la liberazione anticipata in base all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario e l'ufficio esecuzione ha emesso l'ordine di scarcerazione".

Per Gude il fine pena era previsto il 4 gennaio del 2022 ma dopo la decisione del magistrato di Sorveglianza è stato anticipato al 20 novembre. E' quindi subito libero. (ANSA).