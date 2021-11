Parte un colpo durante un'esercitazione, muore poliziotto

Un poliziotto è morto durante un'esercitazione di tiro al poligono di Soddì, nell'Oristanese, colpito da un colpo partito accidentalmente da un'arma. Il poliziotto, di circa 50 anni, era arrivato in Sardegna da qualche giorno per partecipare a un corso di aggiornamento al Caip di Abbasanta. La dinamica della tragedia, avvenuta poco dopo le 13, non è ancora chiara. Sul posto le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La Procura è stata già informata.