Omicidio di Halloween, senza esito le ricerche dell'arma

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Hanno dato esito negativo, questa mattina a Torino nelle acque del fiume Dora, le ricerche della pistola utilizzata per uccide Massimo Melis. I vigili del fuoco e la polizia hanno scandagliato, con l'impiego dei sommozzatori, il fondale del fiume all'altezza del ponte Carpanini, ma non ha ritrovato il revolver 38 Special che - secondo gli inquirenti - la notte di Halloween sarebbe stato usato per uccidere l'operatore della Croce Verde 52enne.

Il fondale del fiume è stato dragato seguendo un'ipotesi investigativa; Luigi Oste, in carcere per l'omicidio, non ha mai risposto alle domande degli inquirenti. (ANSA).