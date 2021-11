Riciclaggio e immigrazione clandestina, arresti

Un'imponente operazione vede impegnati in arresti e perquisizioni, in corso in varie regioni italiane, circa seicento Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata. L'attività rappresenta il corollario di una complessa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, condotta nei confronti di un'associazione per delinquere di matrice nigeriana finalizzata al riciclaggio internazionale di capitali illeciti. Tra i reati anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Tra i reati contestati l'esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento.

Numerose altre le persone implicate nelle indagini, parimenti indiziate di far parte di una estesa rete di persone dedita, a vario titolo e in concorso tra loro, ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contro la libertà individuale e di sfruttamento della prostituzione, con l'aggravante della transnazionalità.

Maggiori particolari sull'operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10.00 presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma a cui parteciperà anche il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho.