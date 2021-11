Appello nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: "Oltre al Covid, evitare i crolli"

"In epoca Covid tendiamo ad associare la gestione della sicurezza a scuola alle mascherine, al distanziamento e alle misure igieniche. Ma i vecchi problemi di sicurezza degli edifici permangono, come dimostrato dai recenti crolli di solai in Sicilia". Lo sottolinea Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. "Il 17 novembre, durante i lavori del nostro convegno annuale - ricorda il presidente dell'associazione dei presidi -, abbiamo nuovamente posto il problema al ministro Bianchi e gli abbiamo chiesto di istituire una cabina di regia, mettendoci a disposizione". Nei giorni scorsi, l'Anp con Cittadinanzattiva e il Dipartimento della Protezione Civile, ha attivato un questionario per chiedere ai dirigenti scolastici come sia cambiata negli ultimi due anni la percezione della questione sicurezza e raccontare le buone pratiche, "perché, non dobbiamo dimenticarlo, abbiamo fatto quasi l'impossibile per riportare gli alunni a scuola e farceli rimanere", aggiunge Giannelli, che in conclusione rivolge un appello alla comunità scolastica: "Oggi, oltre a ricordare le vittime degli incidenti accaduti nelle scuole e a ripetere 'mai più', dobbiamo iniziare a far sì che vengano controllati tutti i solai e messe finalmente in sicurezza tutte le aule scolastiche".